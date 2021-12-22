Наибольшее представительство в команде у Италии, по два игрока в основной состав делегировали Франция и Португалия. Интересно, что англичан нет ни в старте, ни в запасе, хотя их сборная играла в финале Евро-2020, а ЛЧ выиграл лондонский Челси.

Месси, Роналду, Левандовски и трио чемпионов Европы – символическая сборная 2021 года

Символическая сборная 2021 года по версии IFFHS:

Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма (Милан/ПСЖ, Италия)

Защитники: Джорджо Кьеллини (Ювентус, Италия), Леонардо Бонуччи (Ювентус, Италия), Рубен Диаш (Манчестер Сити, Португалия), Сезар Аспиликуэтта (Челси, Испания)

Полузащитники: Жоржиньо (Челси, Италия), Н'Голо Канте (Челси, Франция), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити, Бельгия)

Нападающие: Криштиану Роналду (Ювентус/Манчестер Юнайтед, Португалия), Роберт Левандовски (Бавария, Польша), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция).

Тренер: Томас Тухель (Челси)

Запасные: Мануэль Нойер (Бавария, Германия), Жоау Канселу (Манчестер Сити, Португалия), Антонио Рюдигер (Челси, Англия), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, Португалия), Томас Мюллер (Бавария, Германия), Эрлинг Холанд (Боруссия Д, Норвегия), Карим Бензема (Реал, Франция).

Результати жеребкування Ліги націй: Україна не повинна нарікати на суперників, унікальна зустріч, група смерті в еліті