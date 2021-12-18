Форвард поставил точку во встрече 17-го тура Бундеслиги против Вольфсбурга, забив 4-й мяч своей команды на 88-й минуте. Для Роберта это был 69-й гол в календарном году.

Шедевральные голы Сане и Левандовски в видеообзоре матча Бавария – Вольфсбург – 4:0

Как сообщает Marca , по этому показателю 33-летний поляк сравнялся с Криштиану Роналду, который в 2013 году достиг аналогичной отметки. Лучшая результативность за один год у Лионеля Месси – в 2012 году аргентинец забил 91 мяч.

Также Роберту Левандовски удалось побить рекорд Герда Мюллера по количеству голов за календарный год в чемпионате Германии. В 1972-м легендарный немец забил 42 мяча, а поляк в 2021-м – на один больше.

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