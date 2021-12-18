Баварии удалось разгромить Вольфсбург в 17-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Томас Мюллер открыл счет уже на старте, удачно сыграв на добивании. "Ротен" преобладали, что во втором тайме конвертировалось еще в три гола. Внимание достойны невероятной красоты удары Лероя Сане и Роберта Левандовски.

Бавария разгромила Вольфсбург – рекорд Левандовски и гол+пас Мюллера в 400-м матче в Бундеслиге