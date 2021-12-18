Шедевральные голы Сане и Левандовски в видеообзоре матча Бавария – Вольфсбург – 4:0
11:32 - Читати українською
Баварии удалось разгромить Вольфсбург в 17-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
завершено
Томас Мюллер открыл счет уже на старте, удачно сыграв на добивании. "Ротен" преобладали, что во втором тайме конвертировалось еще в три гола. Внимание достойны невероятной красоты удары Лероя Сане и Роберта Левандовски.
Бавария разгромила Вольфсбург – рекорд Левандовски и гол+пас Мюллера в 400-м матче в Бундеслиге
Бавария набрала 43 очка и закрепила свое лидерство на вершине турнирной таблицы Бундеслиги. Вольфсбург, оставшийся с 20 зачетными баллами в активе, расположился на 12-й строчке.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter