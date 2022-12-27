Globe Soccer Awards назвала победителя голосования в номинации "Лучший игрок 2021 года".

Левандовски и Мбаппе / фото из соцсетей

Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) провела традиционную церемонию награждения Globe Soccer Awards в 2021 году.

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Нападающий Баварии Роберт Левандовски снова не смог получить самый престижный приз. Поляк получил награду лучшему нападающему и лучшему игроку по версии болельщиков. Главную награду забрал нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

Не остался без внимания и Криштиану Роналду. Португальца наградили как лучшего бомбардира всех времен.

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