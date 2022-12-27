Globe Soccer Awards назвала переможця голосування в номінації "Найкращий гравець 2021 року".

Європейська асоціація клубів (ECA) і Європейська асоціація футбольних агентів (EFAA) провела традиційну церемонію нагородження Globe Soccer Awards 2021 року.

"Сподіваюся, це було щиро": Лєвандовскі відреагував на слова Мессі після отримання "Золотого м'яча"

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі знову не зміг здобути найпрестижніший приз. Поляк здобув нагороду найкращому нападнику та найкращому гравцю за версією уболівальників. Головну нагороду забрав нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе.

Не залишився без уваги і Кріштіану Роналду. Португальця нагородили як найкращого бомбардира усіх часів.

"Золотий м'яч 2021": Мессі на 7 вершині, історичне падіння Роналду, призи для Лєвандовскі, Барселони і Челсі