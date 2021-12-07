Напомним, 29 ноября 34-летний аргентинец получил свой 7-й "Золотой мяч", а главным конкурентом Лионеля был именно Левандовски. После получения награды Месси обратился к Роберту, признав, что он должен был выиграть свой "Золотой мяч" по итогам 2020 года. Тогда France Football решил не вручать награду из-за влияния коронавируса на футбол.

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"Если вспоминать мои чувства и эмоции, то мне было плохо на прошлой неделе. Я не собираюсь обманывать, мне было грустно. Нелегко играть без того счастья, которого так не хватало. Я несколько дней не чувствовал себя счастливым – скорее, наоборот. Хорошо, что в этот время мы не сыграли ни одного матча.

Очевидно, я уважаю то, как Месси играет, чего он добился и уровень, который у него есть. Сам факт того, что я соперничал с ним за "Золотой мяч", является для меня показателем моего собственного уровня. Я очень ценю это, но внутри я чувствовал грусть.

Слова Месси, что я заслужил награду? Я бы хотел, чтобы это было искреннее заявление от великого игрока, а не просто слова. После церемонии мы не общались, это ведь непросто. Есть определенный языковой барьер, поэтому мы обменялись только несколькими словами", – цитирует Левандовски Marca со ссылкой на программу Moc Futbolu, которая выходит на Kanale Sportowym.

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