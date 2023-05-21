"Спорное видео Бальде и Роберто? Я узнал об этом через некоторое время и, мягко говоря, был очень удивлен. Я спросил в клубе о ситуации, и я знаю, что это не официальная позиция, но заявление во время встречи со СМИ, которые владеют правами на трансляцию Ла Лиги.

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В таких ситуациях игроки часто даже не знают, с кем разговаривают. Это, конечно, не оправдание, потому что явно что-то не присмотрели, и в результате получилось очень плохо. Насколько мне известно, клуб собирается принять определенные меры в ответ на ситуацию", – поделился Левандовски в комментарии Sport.interia.

Напомним, что игроки Барселоны Серхи Роберто и Алехандро Бальде записали видеообращение к российским болельщикам за "поддержку и энергию". Это уже не первый раз, когда в Европе забывали о кровожадном нападении россиян на Украину – ранее Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаш поздравляли Зенит с чемпионством.

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