Барселона проводила первый матч после официального завоевания чемпионства. Выпить шампанского на поле Эспаньола не позволили фанаты последних, поэтому праздничную вечеринку оставили на домашнюю встречу с Сосьедадом. Баски даже чемпионский коридор устроили, хотя эта традиция перестала считаться обязательной.

Каталонцы же громко оскандалились приветствием российских болельщиков на российском канале. Алехандро Бальде и Серджи Роберто поблагодарили местных болельщиков за поддержку в золотом сезоне. "Вы также часть этой победы! Надеюсь, что вместе мы выиграем еще много титулов", – заявил последний.

Впрочем, Сосьедад шокировал Камп Ноу голом уже на 5-й минуте. Сёрлот обокрал Кунде на чужой половине и организовал выход 2-в-1 – в его завершении норвежец покатил на Мерино. Микель прошил тер Штегена, 0:1!

"Блаугранас" огрызнулись рядом фантастических моментов. В частности, после ударов Левандовски и Кесье мяч выносили с линии. Кроме того, Роберт метров с 6-ти не попал в почти пустые ворота. Также с близкой дистанции бил Дембеле, однако Ремиро парировал.

Сосьедад тоже огрызался. В частности, после одной из ошибок Барренечеа получил мяч перед Тер Штегеном и стрелял с разворота – получилось слишком слабо. Сёрлот же на 30-й минуте стянул на себя защитников и отдал передачу на Шо, но и ему переиграть голкипера не удалось. Немец ногой парировал его удар ногой. Еще через две минуты Барренечеа запорол выход один на один.

Отдыхать команды отправились на минимальном преимуществе басков. Хави в раздевалке заменил Кунде на Алонсо, однако обороне Барсы от этого стало только хуже. Атака же вообще исчезла.

Как следствие, гости провели ряд опасных эпизодов, а на 72-й минуте забили во второй раз! Сосьедад разогнал контратаку 3-в-2 – Кубо запустил Мерино в прорыв по левому флангу, а тот покатил в штрафную под удар Серлоту. Норвежский нападающий оказался перед тер Штегеном и спокойно переиграл его. 0:2!

На 81-й минуте Шо мог и разгром устроить, получив заброс на 11 метров и расстреляв ворота. От третьего пропущенного спас Бальде, остановивший мяч на линии. За расточительность басков наказали голом Левандовски на 90-й минуте – впрочем, он уже ничего не решал.

Финальный свисток зафиксировал победу Реал Сосьедада. Подопечные Иманола Альгуасила оторвались от пятой позиции на пять очков.