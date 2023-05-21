"Бело-синие" не смогли обойти стороной резонансный видеоролик от игроков Барселоны, которые записали обращение к российским болельщикам.

"Мы искренне рекомендуем игрокам ФК Барселона переехать ближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате России", – говорится в заметке на странице Динамо в Facebook.

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Киевляне прикрепили к посту один из разрушенных стадионов, пострадавших в результате российских обстрелов. Динамо не единственный украинский клуб, который отреагировал на резонансное обращение – ранее это сделали Карпаты и Шахтер.

Напомним, что игроки Барселоны Серхи Роберто и Алехандро Бальде записали видеообращение к российским болельщикам за "поддержку и энергию". Это уже не первый раз, когда в Европе забывали о кровожадном нападении россиян на Украину – ранее Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаш поздравляли Зенит с чемпионством.

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