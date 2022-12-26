"Представляю ли я завершение своих выступлений за Барселону? Да, конечно. Я убежден, что буду подготовлен и буду в хорошей форме, как сейчас.

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Когда мне было 30-32 года, я хотел играть еще три-четыре года на высоком уровне. Поэтому я делаю все, чтобы подольше играть в футбол. Пока я в форме и желаю выигрывать титулы, я буду в Барселоне", – поделился Левандовски в интервью Mundo Deportivo.

Отметим, что Роберт в текущем сезоне сыграл за Барселону в 19 поединках, отличившись 18 голами. На чемпионате мира-2022 Левандовски сыграл во всех 4 поединках, в которых отличился 2 голами и 1 ассист.

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