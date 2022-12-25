Нападающий Барселоны Роберт Левандовски комплиментарно высказался о Лео Месси и считает, что они могли бы сыграться в одной команде.

"Это не зависит от меня. Конечно, мы видим, что сейчас Месси играет больше как плеймейкер, возможно, он и забивает меньше голов и отдает больше передач своим партнерам по команде, но все же забивает. Но по сравнению с другими временами он является игроком, рядом с которым мечтает играть любой нападающий

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Думаю, у "Золотого мяча-2023" уже есть обладатель. Возможно, есть еще один игрок, который играет за тот же клуб, но есть только один чемпионат мира, и именно победа на нем станет решающим фактором при выборе обладателя "Золотого мяча" этого сезона.

Лео сейчас точно на вершине благодаря тому, чего он добился, благодаря тому, что это для него значит. Теперь он может наслаждаться этим", – цитирует Левандовски Mundo Deportivo.

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