Лєвандовскі назвав умову, за якої покине Барселону
Нападник Барселони Роберт Лєвандовскі поки не планує покидати каталонський клуб.
"Чи уявляю завершення своїх виступів за Барселону? Так, звісно. Я переконаний, що буду підготовлений і буду в хорошій формі, як зараз.
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Коли мені було 30-32 роки, я хотів грати ще три-чотири роки на високому рівні. Тому я роблю все, щоб якомога довше грати в футбол. Поки я у формі та маю бажання вигравати титули, я буду в Барселоні", – поділився Лєвандовскі в інтерв'ю Mundo Deportivo.
Зауважимо, що Роберт у поточному сезоні зіграв за Барселону в 19 поєдинках, в яких відзначився 18 голами. На чемпіонаті світу-2022 Лєвандовскі зіграв у всіх 4 поєдинках, в яких відзначився 2 голами та 1 асист.
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