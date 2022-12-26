"Чи уявляю завершення своїх виступів за Барселону? Так, звісно. Я переконаний, що буду підготовлений і буду в хорошій формі, як зараз.

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Коли мені було 30-32 роки, я хотів грати ще три-чотири роки на високому рівні. Тому я роблю все, щоб якомога довше грати в футбол. Поки я у формі та маю бажання вигравати титули, я буду в Барселоні", – поділився Лєвандовскі в інтерв'ю Mundo Deportivo.

Зауважимо, що Роберт у поточному сезоні зіграв за Барселону в 19 поєдинках, в яких відзначився 18 голами. На чемпіонаті світу-2022 Лєвандовскі зіграв у всіх 4 поєдинках, в яких відзначився 2 голами та 1 асист.

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