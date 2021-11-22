В ФИФА уже подводят итоги нынешнего года и выбирают лучшего игрока.

В шорт-лист на звание лучшего попали сразу 11 топ-футболистов Европы, они представлены на официальном сайте ФИФА.

Левандовски победитель, а Месси даже не второй – итоги голосования Golden Player-2021

За почетный статус будут бороться: Карим Бензема (Реал), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед), Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд), Жоржиньо, Н'Голо Канте (оба – Челси), Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар (все – ПСЖ) и Мохаммед Салах (Ливерпуль).

Напомним, действующим обладателем этой награды остается нападающий Баварии Роберт Левандовски. Церемония вручения наград состоится 17 января.

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