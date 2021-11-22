Нападающий Баварии Роберт Левандовски коллекционирует более мелкие награды в ожидании "Золотого мяча".

Поляк завоевал награду лучшего игрока Европы по версии издания Tuttosport.

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Журналисты и звездное жюри отдали Левандовски первое место. Вторую строчку занял Жоржинью, а Лионель Месси удовлетворился только третьей. Бомбардир Баварии второй год подряд выигрывает Golden Player. Официальная церемония вручения пройдет 13 декабря на гала-концерте в Турине.

Напомним, в прошлом сезоне Левандовски провел за Баварию 40 матчей, в которых отличился 48 голами и 9 ассистами.

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