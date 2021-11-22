Лєвандовскі, Мессі, Роналду та ще 8 зірок – ФІФА назвала претендентів на нагороду The Best-2021
У ФІФА вже підбивають підсумки нинішнього року та обирають найкращого гравця.
До шорт-листа на звання найкращого потрапили одразу 11 топ-футболістів Європи, вони представлені на офіційному сайті ФІФА.
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За почесний статус боротимуться: Карім Бензема (Реал), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед), Ерлінг Холанд (Борусія Дортмунд), Жоржінью, Н'Голо Канте (обоє – Челсі), Роберт Лєвандовскі (Баварія), Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі, Неймар (усі – ПСЖ) та Мохамед Салах (Ліверпуль).
Нагадаємо, чинним володарем цієї нагороди залишається нападник Баварії Роберт Лєвандовскі. Церемонія вручення нагород відбудеться 17 січня.
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