Лев активно изучает испанский – тренер сборной Германии одобрительно говорил о гранде Ла Лиги
19:31 - Читати українською
Похоже, немецкий специалист Йоахим Лев не планирует оставаться без работы после Евро-2020.
Йоахим Лев пока не делал никаких заявлений относительно своего будущего места работы, но пока 61-летний специалист тратит свободное время на изучение испанского языка, сообщает журналист Кристиан Фальк в Twitter.
Флик – кандидат на пост тренера сборной Германии
Сборная Германии попрощается с Левом после Евро-2020, эту информацию уже подтвердили обе стороны. В лагере национальной команды немец проработал 15 лет.
Ранее Лев часто вспоминал в интервью, что хотел бы когда-то попробовать свои силы у руля мадридского Реала.
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