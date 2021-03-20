Похоже, немецкий специалист Йоахим Лев не планирует оставаться без работы после Евро-2020.

Йоахим Лев пока не делал никаких заявлений относительно своего будущего места работы, но пока 61-летний специалист тратит свободное время на изучение испанского языка, сообщает журналист Кристиан Фальк в Twitter.

Флик – кандидат на пост тренера сборной Германии

Сборная Германии попрощается с Левом после Евро-2020, эту информацию уже подтвердили обе стороны. В лагере национальной команды немец проработал 15 лет.

Ранее Лев часто вспоминал в интервью, что хотел бы когда-то попробовать свои силы у руля мадридского Реала.

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