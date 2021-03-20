Льов активно вивчає іспанську – тренер збірної Німеччини схвально говорив про гранд Ла Ліги
19:29 - Читать на русском
Схоже, німецький фахівець Йоахім Льов не планує залишатись без роботи після Євро-2020.
Йоахім Льов поки не робив жодних заяв щодо свого майбутнього місця роботи, але наразі 61-річний фахівець витрачає вільний час на вивчення іспанської мови, повідомляє журналіст Крістіан Фальк у Twitter.
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Збірна Німеччини попрощається з Льовом після Євро-2020, цю інформацію вже підтвердили обидві сторони. У таборі національної команди німець пропрацював 15 років.
Раніше Льов часто згадував у інтерв'ю, що хотів би колись спробувати свої сили біля керма мадридського Реала.
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