Немецкий футбольный союз уже рассматривает варианты на замену Йоахима Лева.

Наставник Баварии Ханс-Дитер Флик является одним из главных претендентов на пост тренера сборной Германии, сообщает Bild.

Лёв официально покинет сборную Германии после завершения Евро-2020

Немецкий футбольный союз сосредоточил свое внимание на 56-летнем специалисте после заявления Йоахима Лева об уходе из национальной команды после Евро-2020. Стоит отметить, что Флик работал помощником Лева в 2006-2014 годах.

Действующий контракт Баварии с главным тренером рассчитан до лета 2023-го. По информации источника, мюнхенцы готовы отпустить Флика, если он согласится возглавить сборную.

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