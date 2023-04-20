Правый защитник мюнхенцев Нуссаир Мазрауи после вылета из Лиги чемпионов от Манчестер Сити эмоционально заговорил об отсутствии стабильных минут на поле.

"Конечно я разочарован. Перед чемпионатом мира я был в стартовой одиннадцатке, а сейчас я здоров, но не получаю игрового времени.

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Я даже не второй или третий номер! Говорить о моих перспективах здесь пока рано. Но все не очень хорошо", – приводит слова Мазрауи журналист Максимилиан Кох.

Напомним, 25-летний защитник перебрался в Баварию летом из Аякса на правах свободного агента. В январе-марте у Нуссаира были проблемы со здоровьем, после чего наиграл всего 13 минут в 9 матчах.

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