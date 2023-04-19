Бавария прекратила выступления в Лиге чемпионов, вылетев после столкновения с Манчестер Сити на стадии четвертьфинала. Отчёт читайте на "Футбол 24".

"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как Манчестер Сити расписал ничью с Баварией и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Мюнхенцы подходили к ответному матчу с катастрофическим счетом – "горожане" у себя дома вынесли подопечных Томаса Тухеля со счетом 3:0. Пеп Гвардиола пытался поддержать коллегу, заявляя, что даже драка лидеров Баварии поможет сопернику создать камбэк, однако все всё понимали.

Несмотря на разгромное поражение, футбол "рекордмайстера" был не таким и ужасным. Ожидалось, что немцы внесут только косметические изменения в свою тактику и начнут ответный матч с агрессивного натиска. Только он мог спасти Баварию от вылета.

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Пеп ничего не придумывал, а Тухель прибегнул к перестановкам

Гвардиола не стал вносить какие-то коррективы. На поле вышли те же футболисты, что и в первом матче – не изменились даже схемы. В билд-апе Сити выстраивался в 3-2-2-3, в которых Кевин и Гюндоган поддерживали до опорников (в зависимости от вектора атаки).

При работе без мяча Манчестер Сити часто отходил в средний блок, формируя компактные 4-3-3 и пытаясь изолировать Горецку с Киммихом.

Прессинг же начинался в модели 4-2-4 – с точно такими же паттернами, что и в последние 30 минут на Этихаде, когда вингеры давили на центрбеков Мюнхена.

Томас Тухель в целом сохранил структуру с выездного поединка, ведь она неплохо работала. Как и ожидалось, были проведены только косметические замены – вместо Гнабри на острие атаки вышел Шупо-Мотинг, который восстановился от травмы, а позицию левого фулбека вместо Дэвиса закрыл Канселу.

Соответственно, немного изменилась конфигурация игры на левом фланге. Прорывов на дриблинге, характерных для Альфонсо на Этихаде, португалец не делал, сконцентрировавшись на сдерживании Бернарду и КДБ. При игре на мяче Жоау время от времени заходил в центр.

Мюнхенцы удивили рискованным способом прорыва прессинга "горожан". Немцы делали это прямо через центральную зону – туда опускался Шупо-Мотинг, который открывался под передачи от ЦЗ. Все они начинались с правого фланга. Такой футбол требовал очень высокого качества исполнения, но Бавария не ошибалась.

Все игроки Баварии разобраны "горожанами". Павару остается только вынос – впрочем, Шупо-Мотинг опускается в опорную зону, а Бенжамен отдает точный пас низом сквозь две линии.

Несколько изменилась и игра без мяча. Если в Англии команда активно падала в низкий блок, то теперь Бавария пыталась встречать "горожан" в среднем. Высокого прессинга "рекордмайстеры" также не чурались, однако соперник довольно уверенно выходил из-под давления.

Команды разочаровали в первом тайме, но Бавария должна была забивать

Ожидалось, что подопечные Томаса Тухеля сразу со стартовым свистком пойдут вперед всеми силами, решившись на большие риски. Реальность оказалась противоположной. За первые 15 минут "рекордмайстеры" не нанесли ни одного удара, а общая картина встречи не менялась до самого перерыва.

Бавария пыталась растягивать Ман Сити, долго раскатывала мяч, боролась с прессингом гостей, но не создавала системного давления на оборону. Удалось только нащупать уязвимость на фланге Аке, куда часто запускали вингеров.

Варианты атаки этого фланга были разными (низом, верхом, через обыгрыш), но все они сводились к одной формуле. Павар или центрхав открывался за спиной Грилиша, принимал пас с продвижением от центрбека и запускал пас за спину Натану. Коман делал рывок.

Натану было трудно, но Бавария ничего интереснее опасного штрафного с правого фланга не выжала. Возникли проблемы и с Шупо-Мотингом – передачи-то он принимал, но разогнать атаку после этого не удавалось. Манчестер Сити отвечал взаимностью, демонстрируя крайне пассивный футбол.

Болельщикам было скучно. На поле шла позиционная борьба – немцы в ней выглядели лучше, но надо было отыгрывать три гола! При такой игре в камбэк не верилось, но Бавария в первом тайме таки создали несколько голевых моментов.

Лучший шанс упустил Сане, который на 17-й минуте принял пас от Мусиала и вылетел на рандеву с Эдерсоном. Лерой перебросил голкипера – впрочем, мяч пролетел мимо дальней штанги. Еще через несколько минут Сане закрутил мяч со штрафного в ближний угол, заставив Эдерсона выполнять сейв.

На 42-й минуте он же влетел в штрафную, собрал на себе нескольких защитников и сбросил под удар Коману – Эдерсон вытащил мяч из-под перекладины! В компенсированное же время Мусиала ворвался в эту же зону и отдал сферу Шупо-Мотингу, а тот пяткой пробивал с линии вратарской. Удар накрыли.

Упамекано – "украшение" ответного матча. Дайо отчаянно "тянул" Манчестер Сити, но англичане не воспользовались подарками

В первом матче Упамекано привез второй гол, ошибившись под прессингом Манчестер Сити. Оказалось, что это был только пролог к "перформансу" француза. В домашней встрече вице-чемпион мира разогнался по полной.

Уже на 18-й минуте разрезной пас из глубины вывел Холанда один на один, а Упамекано решился на фол последней надежды. Клеман Тюрпен сразу получил красную карточку, но быстро убрал ее обратно – центрбека спас офсайд.

На 35-й минуте Упамекано привез пенальти, причем довольно забавно. Гюндоган пробил из-за пределов штрафной, Дайо оказался на пути мяча с руками за спиной, но в последний момент одна концовка неожиданно "отклеилась" – и мяч попал именно в нее!

Холанд подошел к "точке" и готов был закрывать игру, но его выстрел прошел над воротами!

Через несколько минут подрались Гюндоган с Киммихом, а Упамекано пошел разбираться. Имея желтую карточку в активе. К счастью для Баварии, Клеман Тюрпен не стал удалять француза.

Отдыхать команды отправились при нулях на табло, однако через 11 минут после перерыва Упамекано таки добился своего. И снова было смешно – Холанд оказался в ситуации 1-в-1 на линии штрафной и начал обыгрывать Дайо, а тот неожиданно упал перед норвежцем. На ровном месте.

Арабские комментаторы после такой серии ошибок прозвали француза "Упамагвайром". Эрлинг же наказал центрбека, переправив мяч в сетку. 0:1! .

Пятиминутка в защиту Упамекано

Возможно, в последнем голе виноват не только Дайо. Агрономы Альянц Арены перестарались с поливом газона. Мюнхенцы часто скользили по траве – в частности, последний момент первого тайма мог завершиться значительно острее, если бы Мусиала не потерял равновесие. О плохом поле говорил и Тухель.

Конечно же, матч для Упамекано выдался ужасным. Француз всего за один вечер превратился из 24-летнего вице-чемпиона мира в героя мемов и каламбуров.

Впрочем, фейлы Дайо стоит назвать трагедией, ведь вообще-то он проводил мощный матч. Почти все проблемы Аке были связаны с действиями Упамекано – именно француз начинал атаки на зону Натана, продвигая мяч отрезающими передачами или даже индивидуальными рывками.

В одном из эпизодов он даже прошел на дриблинге Грилиша, затем упал, но все равно отдал пас Горецке!

Об этом после игры говорил и Гвардиола. "В первом тайме нам было трудно. Упамекано прорывал все линии на нашем левом фланге, и мы боролись с Команом", – заявил Пеп.

Герой вечера может похвастаться 95-процентной успешностью передач (86 точных из 91). Из 11-ти его длинных пасов до адресата дошли 9, а при 96 касаниях защитник допустил всего 5 потерь. И это при том, что "горожане" всегда прессингуют центрбеков.

Томас Тухель поставил Упамекано в старт не из-за желания поддержать после ошибки на выезде – он реально видит в Дайо важного футболиста для билд-апа. Француз им и оставался, но вчера был не его день.

Второй тайм – формальность, но Бавария таки наиграла на гол

На старте второго тайма мюнхенцы попытались раскрыться. Это довольно быстро вылилось в контратаку Сити 3-в-3, которую в завершающей фазе запорол Холанд. Еще через две минуты "горожане" забили гол, разорвав Мюнхен за три передачи и 14 секунд – и после этого гости окончательно успокоились.

Бавария же попыталась побороться хотя бы за честь. Немцы доминировали в последние полчаса – и хотя моментов создали немного, подопечные Томаса Тухеля забили два гола.

Один из них на 75-й минуте провел Тель, но из офсайда. Другой прилетел с пенальти, который на 79-й заработал свежий Мане (он попал в руку Аканджи). Киммих уверенно реализовал 11-метровый, сравняв счет.

На большее команды не хватило. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью и проход Манчестер Сити в полуфинал (суммарный счет – 4:1). Соперником "горожан" будет мадридский Реал.

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