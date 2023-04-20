Правий захисник мюнхенців Нуссаїр Мазрауї після вильоту з Ліги чемпіонів від Манчестер Сіті емоційно заговорив про відсутність стабільних хвилин на полі.

"Звичайно я розчарований. Перед чемпіонатом світу я був у стартовій одинадцятці, а зараз я здоровий, але не отримую ігрового часу.

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Я навіть не другий чи третій номер! Говорити про мої перспективи тут поки що зарано. Але все не дуже добре", – наводить слова Мазрауї журналіст Максиміліан Кох.

Нагадаємо, 25-річний захисник перебрався у Баварію влітку з Аякса на правах вільного агента. У січні-березні Нуссаїр мав проблеми зі здоров'ям, після чого награв усього 13 хвилин у 9 матчах.

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