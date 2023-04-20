"Считаю, что Сити снова был у нас на крючке. Даже больше, чем в первом матче в Манчестере.

Промах Холанда с пенальти и очередной ассист де Брюйне в видеообзоре матча Бавария – Манчестер Сити – 1:1

Но, как и на прошлой неделе, у нас не было того момента удачи, который нужен, чтобы все перевернуть.

Была разница в уверенности в себе и форме. За те моменты, которые мы упустили в обоих матчах, мы и были наказаны. Не думаю, что счет отражает ничью. Я очень доволен стилем нашей игры. Мы играли против сильнейшей команды во всей Европе. Но сезон продолжается, и сейчас речь идет о титуле чемпиона Бундеслиги", – цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Бавария спасла ничью с Манчестер Сити (1:1), и по итогам двух поединков (1:4) не смогла пробиться в полуфинал турнира.

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