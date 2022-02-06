Кубок Англии, 1/16 финала

Ноттингем Форрест – Лестер – 4:1

Голы: Цинкернагель, 23, Джонсон, 24, Уоррелл, 32, Спенс, 61 – Ихеаначо, 40

Подопечные Брендана Роджерса приехали в Ноттингем к одноименной команде, которая идет восьмой в Чемпионшипе. Казалось, что проблем с нестатусным соперником не должно возникнуть, но гости были невероятно мотивированные.

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С 23 по 32 минуты "ловкие деревья" забили трижды, а еще раз Дэнни Уорда подстраховала перекладина. Лестеру удалось сократить отставание до перерыва во время быстрой контратаки: Ихеаначо реализовал выход один на один с кипером. Но этот гол не помог. Во втором тайме представитель АПЛ пропустил четвертый гол и унизительно вылетел из соревнований.

Ноттингем Форрест празднует победу и уже настраивается на поединок 1/8 финала Кубка Англии, где соперником будет Хаддерсфилд. Встреча запланирована на начало марта.