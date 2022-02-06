Кубок Англії, 1/16 фіналу

Ноттінгем Форрест – Лестер – 4:1

Голи: Цінкернагель, 23, Джонсон, 24, Воррелл, 32, Спенс, 61 – Іхеаначо, 40

Підопічні Брендана Роджерса завітали у Ноттінгем до однойменної команди, яка йде восьмою у Чемпіоншипі. Здавалось, що проблем з нестатусним суперником не мало виникнути, але гості були неймовірно мотивані.

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З 23 по 32 хвилини "спритні дерева" забили тричі, а ще раз Денні Ворда підстрахувала поперечка. Лестеру вдалось скоротити відставання до перерви під час швидкої контратаки: Іхеаначо реалізував вихід віч-на-віч з кіпером. Та цей гол не допоміг. У другому таймі представник АПЛ пропустив вчетверте і принизливо вилетів зі змагань.

Ноттінгем Форрест святкує перемогу і вже налаштовується на двобій в 1/8 фіналу Кубка Англії, де суперником буде Хаддерсфілд. Зустріч запланована на початок березня.

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