Состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Кубка Англии, где сыграют и представители сборной Украины. Результаты жребия смотрите на Футбол 24.

Клубы Миколенко, Зинченко и Ярмоленко – Эвертон, Манчестер Сити и Вест Хэм соответственно – завоевали путевки в 1/8 финала Кубка Англии, где получили соперников. Эвертон ждет победителя пары Борнмут – Борем Вуд, "горожане" сыграют с Питерборо, а "молотки" сразится с Саутгемптоном за выход в 1/4 финала, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

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Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии:

Лутон – Челси

Кристал Пэлас – Сток Сити

Питерборо – Манчестер Сити

Ливерпуль/Кардифф Сити – Норвич

Саутгемптон – Вест Хэм

Миддлсбро – Тоттенхэм

Ноттингем Форест/Лестер – Хаддерсфилд

Эвертон – Борнмут/Борэм Вуд

Добавим, что матчи 1/8 финала Кубка Англии запланированы на 28 февраля, точные даты и время станут известны позже.

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