Кубок Англии, 1/16 финала

Киддерминстер – Вест Хэм – 1:2

Голы: Алекс, 19 – Райс, 90+1, Боуэн, 120+1

Эвертон – Брентфорд: онлайн-трансляция матча Кубка Англии – Миколенко вернулся в состав, Лэмпард дебютирует

Главный тренер лондонцев выпустил экспериментальный состав, как и положено для ранних стадий национального кубка. С первых минут появились футболисты, которым в нынешнем сезоне не хватает игровой практики. В частности, Андрей Ярмоленко. Украинец окончательно стал кубковым бойцом Вест Хэма. В АПЛ с сентября он суммарно отыграл всего 88 минут (ни одного появления в стартовом составе).

В предыдущем раунде Кубка Англии Мойес дал сыграть Ярмоленко всего одну минуту. Возможно, это из-за статуса соперника. Вест Хэм обыграл Лидс. Сегодня "молотам" противостоял куда более скромный оппонент. Киддерминстер выступает в шестом по рангу дивизионе чемпионата Англии, хотя и идет там среди лидеров. Вот против такой команды украинец впервые в 2022 году вышел в стартовом составе, да еще и на своей родной позиции. Из стартового протокола казалось, что Андрей будет играть в центре нападения. Туда переместился еще один правый вингер – Джаррод Боуэн.

Похоже, Дэвид Мойес и его подопечные сильно недооценили соперника. Киддерминстер нервничал только первые несколько минут, а затем полностью завладел инициативой. Включив трансляцию после 10-й минуты, вы бы даже не поняли, в какой форме на самом деле играет команда АПЛ. Хозяева не просто были более активными, но и более эффективными. Моментов было достаточно, но забить удалось только после стандарта. Ареоля ошибся на выходе и Алекс добил в ворота. Ярмоленко отчаянно пытался броситься под мяч, без шансов.

В первом тайме Вест Хэм действительно выглядел обреченным. Ни одного (!) удара в створ ворот. Катастрофа в обороне, инертная атака... И это, уступая представителю шестого дивизиона! После перерыва Мойес прибег к плану "Б". На поле появились Райс и Доусон – стабильные игроки основы. Ярмоленко и Боуэн поменялись позициями. Украинец переместился на острие атаки. Именно их тандем и организовал первый момент лондонцев. Андрей отдал пас, а Джаррод коварно бил в ближний угол. Голкипер спас. Вест Хэм впервые пробил в створ. На 61-й минуте игры...

Организовать массированное наступление Вест Хэму так и не удалось, но последние минуты он провел очень активно. Несколько раз в эпицентре событий оказывался Ярмоленко. Андрей поначалу пытался заработать пенальти. Рефери не поверил. Позже форвард вывел на удар Бенрахма – защитники заблокировали. Хозяева больше сосредоточились на обороне. Это почти сработало. Только в компенсированное время Форнальс и Райс прорвали опеку, и Деклан мощным выстрелом вогнал мяч в сетку. Игра перешла в овертайм.

Гости действительно пытались все решить до серии пенальти. Ярмоленко даже создал гол для Райса. Андрей классно открылся в штрафной, принял и пробил вдоль ворот. На дальней штанге замкнул Деклан. Арбитры не дали даже порадоваться, зафиксировав офсайд у украинца. В конце концов? именно наш земляк и стал одним из спасателей, несмотря на откровенно слабый матч. На последних секундах Ярмоленко отважился на удар из-за пределов штрафной. Мяч на дальней штанге добрался до Кресвелла, который и выкатил Боуэну уже на пустые ворота. Вест Хэм драматично проходит дальше.