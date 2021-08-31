Нападающий Адемола Лукман в сезоне 2021/22 попробует свои силы в английском Лестере. Права на него принадлежат немецкому РБ Лейпциг.

"Лисы" усилились 23-летним вингером, сообщает официальный сайт клуба.

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Лукман арендован Лестером до конца сезона. Для уроженца Лондона этот опыт будет уже третьим подобным. Например, в прошлом году он выступал за Фулхэм на правах аренды и не смог спасти "коттеджеров" от вылета из АПЛ. По контракту с РБ Лейпциг у него остается еще 2 года сотрудничества.

В прошлом сезоне Адемола Лукман провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. В 2017 году нападающий стал чемпионом мира со сборной Англии U-20.

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