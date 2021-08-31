Сегодня, 31 августа 2021, в топ-чемпионатах Англии, Испании, Италии, Германии и Франции закрывается летнее трансферное окно. "Футбол 24" рассказывает обо всех главных соглашения и топовых слухах.

31 августа – последний шанс усилиться перед сезоном, который уже стартовал, для клубов чемпионатов Испании, Англии, Германии, Италии и Франции. Украинские клубы смогут регистрировать новичков до 3 сентября, однако заявки на участие в еврокубках нужно подать 2 сентября. Футбол 24 в режиме LIVE на этой странице будет освещать главные события завершающего дня трансферного окна.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба

Этим летом большинство клубов не ждали последних дней, чтобы закрыть свои потребности на трансферном рынке. Переходы Ромелу Лукаку, Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Джека Грилиша и других были оформлены заранее и без особых проблем. Однако, как это обычно бывает, не обошлось без саг. Главная из них – Килиан Мбаппе в Реал. Вчера СМИ сообщили, что мадридцы якобы вышли из переговоров. Но, если верить Marca, официально они даже не стартовали. Поэтому нельзя быть уверенными, что Королевский клуб не совершит отчаянную попытку приобрести француза.

Ждем, удастся ли хотя бы на этот раз Владиславу Супряге перейти в один из итальянских клубов. Ранее сообщалось об интересе Дженоа, Сампдории, Удинезе и Салернитаны, но Динамо упорно не желает отпускать молодого форварда на условиях представителей кальчо.

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11:02 – Милан не рискнул идти в сезон только с одним треквартистой. Дублером Браима Диаса станет Жуниор Мессиас. Бразилец, который стал открытием прошлого сезона Серии А, уже прибыл для прохождения медосмотра.

10:36 – Барселона сделала отчаянную попытку подписать Жоау Фелиша. Каталонцы предлагали Атлетико аренду с правом выкупа португальца через год за 120 млн евро.

10:15 – ОФИЦИАЛЬНО! Ювентус подписал нового форварда. Туринцы вернули в Италию своего вочпитанника. Мойзе Кин будет выступать за "Старую синьору" на правах аренды.

09:57 – Ювентус попрощался с Криштиану Роналду и официально раскрыл финансовые детали трансфера португальца в Манчестер Юнайтед.

09:30 – Реал таки купит звездного француза этим летом. Правда, речь идет об Эдуардо Камавинга. По информации Фабрицио Романо, Ренн согласился продать своего лидера за 31 млн евро + бонусы. Игрок уже прошел медосмотр. В то же время Килиан Мбаппе все еще хочет в Мадрид. Испанское издание AS утверждает, что форвард в очередной раз подчеркнул, что не подпишет новый контракт, и попросил ПСЖ все же рассмотреть предложение Королевского клуба.

09:12 – Ювентус все еще не нашел замены Криштиану Роналду. Туринцам пока не удалось далеко продвинуться в переговорах по Мауро Икарди. Итальянские СМИ пишут, что это очень разочаровывает Массимилиано Аллегри, который высоко ценит талант аргентинца.

08:37 – Челси ведет очень сложные переговоры по центрбэку Севильи Жюлю Кунде. Сторонам никак не удается договориться о сумме трансфера. Сегодня лондонцы осуществлят еще одну попытку подписать француза.