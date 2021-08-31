Нападник Адемола Лукман у сезоні 2021/22 спробує свої сили в англійському Лестері. Права на нього належать німецькому РБ Лейпциг.

"Лисиці" підсилилися 23-річним вінгером, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Лукман орендований Лестером до кінця сезону. Для уродженця Лондона цей досвід буде вже третім подібним. Наприклад, торік він виступав за Фулхем на правах оренди і не зміг врятувати "коттеджерів" від вильоту з АПЛ. За контрактом із РБ Лейпциг у нього залишається ще 2 роки співпраці.

У минулому сезоні Адемола Лукман провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 4 результативні передачі. У 2017 році нападник став чемпіоном світу зі збірною Англії.

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