Бразилец перебрался на Туманный Альбион, сообщает официальный сайт "шпор".

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Эмерсон подписал с лондонцами 5-летний контракт. Барселона получила за защитника 25 млн евро. Эмерсон был на контракте с "блаугранас" с января 2019-го. Однако, после перехода из Атлетико Минейро он сразу оказался в Бетисе, откуда вернулся на Камп Ноу только этим летом.

К слову, в нынешнем сезоне Эмерсон провел 3 матча в Примере, в которых не отметился результативными действиями.

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