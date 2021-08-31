Тоттенхэм переманил защитника Барселоны – он выдержал на Камп Ноу 2 месяца
21:08 - Читати українською
Лондонский Тоттенхэм договорился с испанской Барселоной о трансфере фулбека Эмерсона.
Бразилец перебрался на Туманный Альбион, сообщает официальный сайт "шпор".
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Эмерсон подписал с лондонцами 5-летний контракт. Барселона получила за защитника 25 млн евро. Эмерсон был на контракте с "блаугранас" с января 2019-го. Однако, после перехода из Атлетико Минейро он сразу оказался в Бетисе, откуда вернулся на Камп Ноу только этим летом.
К слову, в нынешнем сезоне Эмерсон провел 3 матча в Примере, в которых не отметился результативными действиями.
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