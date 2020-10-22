В последнем матче предыдущего сезона футболисты и тренерский штаб Зари сделали сознательный выбор в пользу Лиги Европы вместо борьбы за шанс выйти в ЛЧ – этот ход расколол фанатское сообщество на критиков и сторонников Виктора Скрипника. Вряд ли наствнику луганчан и его подопечным от этого холодно или жарко, но если уж взяли на себя ответственность играть лишь в ЛЕ, то придётся держать ответ. Впрочем, с группой команде откровенно не повезло – Лестер, АЕК и Брага не являются теми соперниками, с которыми можно сразу считать какие-то очки.

Лестер – Заря: прогноз на матч Лиги Европы

Сегодня придётся сдать экзамен в матче против фаворита группы. Йоркширский коллектив, кстати, тоже потерял путёвку в ЛЧ в последнем туре и тоже особенно не жалеет – футболисты даже говорят о желании выиграть Лигу Европы, а главный тренер пока требует пройти как можно дальше. Впрочем, Зарю англичане уважают: Брендан Роджерс оценил "ромб" луганчан, против которого всем командам неприятно играть, а также отметил больший еврокубковый опыт украинцев – об этом же заявил капитан Джонни Эванс. Действительно, после четвертьфинала ЛЧ 2016/17 "лисы" не знали привкуса евротурниров, поэтому сегодня они должны быть мотивированными.

Лестер – Заря: где смотреть матч Лиги Европы

В игровом плане Лестер – типичная команда Брендана Роджерса. Дисциплинированная, куражная, заточенная на быстрые контратаки, но не беспроблемная. В хороший день его подопечные способны забить пять голов в ворота Манчестер Сити, а всего в первых пяти турах АПЛ "лисы" забили 12 голов. Впрочем, в последних двух поединках (Вест Хэм, Астон Вилла) и в кубковой встрече с Арсеналом они потерпели три поражения с суммарным счётом 0:6. Кроме того, ожидаемых голов у Лестера не двенадцать, а лишь чуть более семи – это говорит, что на дистанции у команды будут проблемы, однако в одном конкретном матче йоркширцы способны забивать из ничего. Вот такой он, Лестер 2020.

Заря похожа на команду Брендана Роджерса в желании быстро контратаковать. По интенсивности прессинга луганчане даже немного превосходят Лестер, однако стоит делать скидку на сложность лиг – словом, сопернки в этом плане примерно одинаковы. Подопечные Виктора Скрипника также играют отрезками и также зависят от настроения – могут завалить старт, сливая Мариуполю, а могут отобрать очки у обоих грандов и забить пять голов за тайм. В последнем матче их, как и йоркширцев, постигла неудача в виде ничьи с Колосом. В конце концов, и в еврокубках этот коллектив играл не чаще Лестер.

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Сильные стороны Зари мы все знаем – высокая интенсивность прессинга и единоборств, быстрые контратаки и неприятная для соперников схема. Впрочем, у луганчан существуют очень серьёзные проблемы с продвижением мяча в штрафную. Если подопечным Виктора Скрипника просто отдать мяч и предложить провести позиционную атаку против низкого блока, то с большой вероятностью всё закончится поперечным перекатом в центральной части поля с последующим ударом метров с 30-ти. Иногда такие бомбы залетают, как с Динамо, но в целом польза от таких выстрелов минимальна. Сила Зари – в пространстве и контратаках.

Ещё одна проблема: Заря при любых условиях не может провести два равных тайма – даёт о себе знать очень высокий темп работы, который при имеющихся кадров трудно удерживать больше 50 минут. Кстати, с кадрами тоже есть проблемы, ведь после ухода Михайличенко до сих пор не нашли адекватной замены на левом фланге обороны. Там пробуют и Гречкина, и Циганикса, и атакующих полузащитников, но пока гармонии нет. Впрочем, у Лестера проблем с исполнителями сейчас ещё больше.

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Кадровая ситуация

В Зари нет ни травмированных, ни отсутствующих по коронавирус, а вот Брендан Роджерс не может рассчитывать сразу на пятерых основных или приближенных к основе футболистов. В первую очередь, в глаза бросается отсутствие Варди – Джейми имел рецидив травмы и будет готов к матчам АПЛ, но в Лиге Европы форвардом решили не рисковать.

Союнчу же вылетел на долгий срок – возможно, в этом году центрбэк вообще не выйдет. Кроме того, из-за повреждения не сыграют Ндиди, Амарти и Перрейра. Словом, проблемы серьёзные, но главный тренер в любом случае обещал ротацию.

Ориентировочные составы на матч Лестер Сити – Заря

Лестер Сити: Шмейхель – Кастань, Эванс, Фофана, Джастин – Менди – Мэддисон, Прат, Тилеманс, Барнс – Ихеаначо

Заря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Циганикс – Иванисеня – Кабаев, Юрченко, Кочергин – Громов, Гладкий

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Заря какие четыре года назад приехала на Олд Траффорд, пытаясь Петряком переиграть дрим-тим с Ибрагимовичем. Все прятали луганчан, а они выдали такой матч, который сам МЮ в родных стенах не выдавал ещё долго. О том, что сделали резервисты Шахтера с Реалом, говорить вообще неприлично. К чему я это? Да к тому, что статус андердога ничего не значит. Особенно в нынешнюю коронавирусную эпоху.

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Очевидно, что Лестер сильнее. Очевидно, что за "лисами" дорогие футболисты и опыт АПЛ, а у Зари куча проблем с позиционным наступлением и довольно неоднозначная работа центрбеков. Впрочем, сегодня хозяева будут лезть в атаку и станут открываться, хотя у них выйдет ослабленный состав – а Лестер и в оптимальном позволяет много. У Зари будет достаточно контратак и шансов забить.

У йоркширцев таких шансов, вероятно, будет не меньше, но в какое-то фиаско луганчан на Кинг Пауэр Стэдиум не верится. Заре вполне по силам даже зацепиться за ничью.

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