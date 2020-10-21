В рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы английский Лестер примет луганскую Зарю. Когда и на каком канале смотреть матч онлайн, подскажет "Футбол 24".

Матч Лестер – Заря состоится в четверг, 22 октября, на Туманном Альбионе. Начало игры стартового тура группового этапа Лиги Европы 2020/21 – в 22:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лестер – Заря: прогноз на матч Лиги Европы

Поединок Лестер – Заря в прямом эфире можно смотреть на канале "Футбол 2", начиная с 21:50. Перед игрой на специализированном канале в 21:00 стартует студия "Путь в Гданьск", которая продолжит эфир в 23:55.

Онлайн матч Лестер – Заря можно смотреть на платформе oll.tv. С этого сезона появилась еще одна опция – просмотр Лиги Европы через сервис MEGOGO. Трансляция будет проходить на одном из 12 поп-ап каналов "Volia Football+".

Луганчане имеют опыт противостояния английским командам. В сезоне 2016/17 Заря попала в одну группу ЛЕ с Манчестер Юнайтед. Тогда украинский клуб дважды проиграл – минимально на Олд Траффорд и без вопросов в Одессе (0:2).

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