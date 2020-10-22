В останньому матчі попереднього чемпіонату футболісти та тренерський штаб Зорі зробили свідомий вибір на користь Ліги Європи замість боротьби за шанс вийти в ЛЧ – цей хід розколов фанатську спільноту на критиків та прихильників Віктора Скрипника. Навряд чи коучу луганців та його підопічним від цього холодно чи жарко, але якщо вже взяли на себе відповідальність грати тільки в ЛЄ, то доведеться тримати відповідь. Втім, із групою команді відверто не пощастило – Лестер, АЕК та Брага не є тими суперниками, з якими можна одразу рахувати якісь очки.

Лестер – Зоря: прогноз на матч Ліги Європи

Сьогодні доведеться скласти іспит у матчі проти фаворита групи. Йоркширський колектив, до речі, також втратив путівку в ЛЧ у останньому турі й також особливо не жалкує – футболісти навіть говорять про бажання виграти Лігу Європи, а головний тренер поки що вимагає пройти якомога далі. Втім, Зорю англійці поважають: Брендан Роджерс відзначив "ромб" луганців, проти якого всім неприємно грати, а також зробив наголос на єврокубковому досвіді українців – про це ж заявив капітан Джонні Еванс. Дійсно, після чвертьфіналу ЛЧ 2016/17 "лиси" не знали присмаку євротурнірів, тож сьогодні вони мають бути вмотивованими.

Лестер – Зоря: де дивитися матч Ліги Європи

В ігровому плані Лестер – типова команда Брендана Роджерса. Дисциплінована, куражна, заточена на швидкі контратаки, але не безпроблемна. В хороший день його підопічні здатні забити п'ять голів у ворота Манчестер Сіті, а загалом у перших п'яти турах АПЛ "лиси" забили 12 голів. Втім, в останніх двох поєдинках (Вест Хем, Астон Вілла) та в кубковій зустрічі з Арсеналом вони зазнали трьох поразок із сумарним рахунком 0:6. Крім того, очікуваних голів у Лестера не дванадцять, а трохи більше семи – це говорить, що на дистанції у команди будуть проблеми, однак в одному конкретному матчі йоркширці здатні забивати з нічого. Ось такий він, Лестер-2020.

Зоря чимось схожа на команду Брендана Роджерса в бажанні швидко контратакувати. За інтенсивністю пресингу луганці навіть на дещицю переважають Лестер, однак варто робити знижку на складність ліг – словом, суперники приблизно однакові в цьому аспекті. Підопічні Віктора Скрипника також грають відрізками й також залежать від настрою – можуть завалити старт, зливаючи Маріуполю, а можуть відібрати очки в обох грандів та забити п'ять голів за тайм. В останньому матчі їх, як і йоркширців, спіткала невдача у вигляді нічиєї з Колосом. Зрештою, і в єврокубках цей колектив грав не частіше за Лестер.

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Сильні сторони Зорі ми всі знаємо – висока інтенсивність пресингу та єдиноборств, швидкі контратаки та неприємна для суперників схема. Втім, у луганців існують дуже серйозні проблеми з просуванням м'яча до штрафного. Якщо підопічним Віктора Скрипника просто віддати м'яч і запропонувати провести позиційну атаку проти низького блоку, то з великою ймовірністю все завершиться поперечним перекатом в центральній частині поля з подальшим ударом метрів з 30-ти. Іноді такі бомби залітають, як з Динамо, але загалом користь від таких пострілів мінімальна. Сила Зорі – в просторі та контратаках.

Ще одна проблема: Зоря за будь-яких умов не може провести два рівних тайми – взнаки дається дуже високий темп роботи, який за наявних кадрів важко тримати більше 50-60 хвилин. До речі, з кадрами теж є проблеми, адже після відходу Михайліченка досі не знайшли адекватної заміни на лівому фланзі оборони. Там пробують і Гречкіна, і Циганікса, і відводять туди півзахисників, але поки що гармонії немає. Втім, у Лестера проблем з виконавцями зараз ще більше.

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Кадрова ситуація

У Зорі немає ні травмованих, ні відсутніх через коронавірус, а от Брендан Роджерс не може розраховувати одразу на п'ятьох основних або наближених до основи футболістів. В першу чергу, в очі впадає відсутність Варді – Джеймі мав рецидив травми й буде готовий до матчів АПЛ, але у Лізі Європи ним вирішили не ризикувати.

Союнчу ж вилетів на довгий термін – можливо, в цьому році центрбек взагалі не вийде. Крім того, через пошкодження не зіграють Ндіді, Амарті та Перрейра. Словом, проблеми серйозні, але головний тренер в будь-якому випадку обіцяв ротацію.

Орієнтовні склади на матч Лестер Сіті – Зоря

Лестер Сіті: Шмейхель – Кастань, Еванс, Фофана, Джастін – Менді – Меддісон, Прат, Тілеманс, Барнс – Іхеаначо

Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Циганікс – Іванісеня – Кабаєв, Юрченко, Кочергін – Громов, Гладкий

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Зоря якісь чотири роки тому приїхала на Олд Траффорд, намагаючись Петряком переграти дрім-тім з Ібрагімовічем. Всі ховали луганців, а вони видали такий матч, який сам МЮ у рідних стінах не видавав ще довго. Про те, що зробили резервісти Шахтаря з Реалом, говорити взагалі непристойно. До чого я це? Та до того, що статус андердога нічого не значить. Особливо у нинішню коронавірусну епоху.

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Очевидно, що Лестер сильніший. Очевидно, що за "лисами" дорогі футболісти та досвід АПЛ, а у Зорі купа проблем з позиційним наступом та досить неоднозначна робота центрбеків. Втім, сьогодні господарі лізтимуть в атаку й будуть відкриватися, хоча у них вийде ослаблений склад – а Лестер і в оптимальному дозволяє багато. У Зорі буде достатньо контратак і шансів забити.

У йоркширців таких шансів, вірогідно, буде не менше, але у якесь фіаско луганців на Кінг Пауер Стедіум не віриться. Зорі цілком до снаги навіть зачепитися за нічию.

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