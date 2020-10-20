УЕФА обьявил состав судейской бригады, которая будет работать на поединке 1-го тура Лиги Европы между Лестером и Зарей.

Главным арбитром встречи станет француженка Стефани Фраппар. К слову, впервые в истории поединок любой украинской команды в еврокубках рассудит женщина.

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Ассистентами 36-летней Фраппар станут Сириль Мюнье и Бенжамен Пажес. Четвертый рефери – Жоан Амель. Все они представляют Францию, информирует официальный сайт УЕФА.

Стефани Фраппар вошла в историю как первая женщина-арбитр, которая была главным рефери еврокубкового матча. В 2019-м она обслуживала поединок за Суперкубок УЕФА между Ливерпулем и Челси.

Матч Лестер – Заря состоится 22 октября на Туманном Альбионе. Начало поединка – в 22:00 по Киеву. В параллельном поединке группы G сыграют Брага и АЕК.

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