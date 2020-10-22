"Ожидается очень интересный матч. Соперник достойный – представитель АПЛ. Надеемся показать хорошую игру и проверим свои качества, на что мы способны.

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Все команды могут выступить на хорошем уровне, и выделять слабую или сильную команду я не буду. Лестер сейчас фаворит, что будет дальше – сказать точно нельзя. Когда начнется матч, у нас будет 90 минут, чтобы показать наш уровень и не дать сопернику лишних возможностей. Нужно дать хороший старт и показать достойную игру, постараться взять максимальные очки и тогда смотреть вперед.

У нас всегда стоит ключевая задача – выходить и показывать хорошую игру, добиваться результатов независимо от соперника. Мы выходим добывать очки и победы.

Опыт в таком чемпионате, как Лига Европы, может, у нас и больше, но не забываем тот факт, что Лестер играет в таком чемпионате, как АПЛ, а его уровень достаточно высок. Есть в составе клуба достаточно сильные игроки. Каждый матч – это суперпоединок, а для нас это определенный экзамен. У нас есть и молодые игроки, для которых это будут дебютные матчи", – цитирует Шевченко официальный сайт Зари.

Напомним, подопечные Скрипника уже сегодня, 22 октября, стартуют в Лиге Европы – в первом туре группового этапа турнира они на выезде встретятся с Лестером. Начало матча в 22:00.

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