Английский Лестер в рамках 1-го тура Лиги Европы сойдется в дуэли с луганской Зарей. Какой прогноз на матч и кому отдают предпочтение букмекеры, подскажет "Футбол 24".

Матч Лестер – Заря состоится в четверг, 22 октября, на Туманном Альбионе. Начало игры стартового тура группового этапа Лиги Европы 2020/21 – в 22:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Специалисты британской конторы William Hill безусловным фаворитом противостояния считают "лис". На победу команды Брендана Роджерса можно поставить со скромным коэффициентом 1,28. Потенциальный успех луганчан оценили космическим баллом 12,00. Даже ничья выглядит более вероятной – 5,00.

Австрийские букмекеры из Bwin предлагают похожие цифры. Правда, здесь немного больше верят в победу Зари. На победу подопечных Виктора Скрипника можно поставить с коэффициентом 11,00. Возможная победа хозяев оценивается баллом 1,25. А на ничью можно поставить с хорошим коэффициентом 5,50.

Луганчане имеют опыт противостояния английским командам. В сезоне 2016/17 Заря попала в одну группу ЛЕ с Манчестер Юнайтед. Тогда украинский клуб дважды проиграл – минимально на Олд Траффорд и без вопросов в Одессе (0:2).

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