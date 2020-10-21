Главный тренер Зари Виктор Скрипник определился с обоймой игроков, которые полетели на поединок против Лестера в первом туре Лиги Европы.

В Лестер на поединок против одноименной команды отправилось 19 футболистов луганского клуба, информирует официальный сайт "мужиков".

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Сегодня утром, 21 октября, команда уже вылетела в Великобританию чартерным рейсом. Заметим, что вчера вся делегация, включая игроков и персонал, прошла тестирование на COVID-19 – результаты всех тестов отрицательные.

Напомним, матч против Лестера состоится в 22:00 в четверг 22 октября. В группе Лиги Европы Заря также играет с Брагой и АЕКом.

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