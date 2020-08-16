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Лестер рискует потерять Шмейхеля – "лисы" уже нашли замену датчанину

21:29 - Читати українською
Лестер рискует потерять Шмейхеля – "лисы" уже нашли замену датчанину
Серхио Рико / Фото из открытых источников

Английский клуб пытается перестраховаться и сыграть на опережение на трансферном рынке.

Лестер рассматривает возможность приобретения вратаря Севильи Серхио Рико, сообщает издание The Mirror.

Манчестер Юнайтед готов подписать Шмейхеля на замену Де Хеа

Основной голкипер команды Каспер Шмейхель давно находится "на карандаше" топ-команд и может покинуть клуб уже этим летом. К слову, интерес к датчанину проявляют Манчестер Юнайтед, Челси, Лацио, Шальке и Галатасарай.

"Лисы" надеются уложиться в 9 млн евро и уже предложили Севильи за 26-летнего голкипера соответствующую сумму.

Напомним, Рико прошлый сезон провел на правах аренды во французском ПСЖ. Испанец принял участие в девяти матчах парижан во всех турнирах и пропустил шесть голов. Еще в пяти встречах он оставлял свои ворота в неприкосновенности. Контракт футболиста с "нервионцамы" действует до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 8 млн евро.

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