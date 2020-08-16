Лестер ризикує втратити Шмейхеля – "лисиці" вже знайшли заміну данцю

Англійський клуб намагається перестрахуватись і зіграти на випередження на трансферному ринку.

Лестер розглядає можливість придбання воротаря Севільї Серхіо Ріко, повідомляє видання The Mirror.

Манчестер Юнайтед готовий підписати Шмейхеля на заміну Де Хеа

Основний голкіпер команди Каспер Шмейхель давно перебуває "на олівці" топ-команд і може покинути клуб вже цього літа. До слова, інтерес до данця проявляють Манчестер Юнайтед, Челсі, Лаціо, Шальке та Галатасарай.

"Лисиці" сподіваються вкластися у 9 млн євро і вже запропонували Севільї за 26-річного кіпера відповідну суму.

Нагадаємо, Ріко минулий сезон провів на правах оренди у французькому ПСЖ. Іспанець взяв участь у дев'яти матчах парижан у всіх турнірах і пропустив шість голів. Ще у п'яти зустрічах він залишав свої ворота недоторканими. Контракт футболіста з "нервіонцями" чинний до 30 червня 2021 року. Transfermarkt оцінює гравця у 8 млн євро.

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