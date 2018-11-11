Лестер провел первый домашний матч после гибели владельца клуба – лучшие мгновения трогательной церемонии прощания

Лестер до и после поединка 12 тура АПЛ против Бернли почтил память Вишая Шривадданапрабха, погибшего в авиакатастрофе возле домашнего стадиона клуба.

Вишай Шривадданапрабха трагически погиб 27 октября возле домашней арены Лестера Кинг Пауэр. После поединка против Вест Хэма вертолет с владельцем Лестера взлетел с поля стадиона, однако через несколько секунд упал вблизи арены. На борту находились 5 человек, из которых не выжил никто.

Падение вертолета с владельцем Лестера: появилось видео трагедии

Поединок против Бернли стал первым домашним матчем для Лестера со дня трагедии. Клуб организовал трогательную церемонию прощания с погибшим владельцем. За несколько дней до игры две школьницы выразили инициативу провести фанатский марш в количестве 5 тысяч человек. Эта цифра очень символична – именно с коэффициентом 5000/1 принимались ставки на победу Лестера в АПЛ 2015/16.

Однако в мероприятии приняли участие около 50 тысяч болельщиков, которые прошлись по маршруту чемпионского парада Лестера двухлетней давности.

Гибель владельца Лестера: героический пилот, который погиб с любимой, "успел спасти сотни жизней"

Перед началом поединка против Бернли все игроки и персонал Лестера в центральном круге почтили память Вишая Шривадданапрабха. На трибунах стадиона присутствовали Найджел Пирсон, Клаудио Раньери и Крейг Шекспир – экс-наставники "лис", которые работали в Лестере и были уволены во время президентства тайца. Клуб подготовил специальное видео, посвященное памяти Вишая.

In loving memory of Vichai Srivaddhanaprabha. pic.twitter.com/kFui3vSo3r — Leicester City (@LCFC) 10 листопада 2018 р.

После игры на поле Кинг Пауэр вышли сыновья погибшего Шривадданапрабха, которые вместе с игроками, тренерами и работниками клуба сделали символический круг почета. Сколько было слез и эмоций – просто не счесть. Как и вчера, так и в течение последних двух недель.

Leicester City’s players, staff, former players and former managers are now on the pitch showing their appreciation for your magnificent support.



Thank you pic.twitter.com/tSncLZUkqe — Leicester City (@LCFC) 10 листопада 2018 р.

Вишай Шривадданапрабха действительно был особенным для Лестера. В каком еще современном клубе простые болельщики так же любят своего президента?

Останній політ мільярдера: яким був Вішай Шрівадданапрабха – творець чемпіонського Лестера