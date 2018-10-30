Гибель владельца Лестера: героический пилот, который погиб с любимой, "успел спасти сотни жизней"

Пилот вертолета, на котором разбился владелец Лестера Вишай Шривадданапрабха, стал героем в последние минуты своей жизни. Авиакатастрофа, унесшая жизни 5-х человек, могла получить еще более трагические последствия.

В субботу, 27 октября, вечером после матча против Вест Хэма разбился вертолет президента Лестера. Трагедия произошла неподалеку арены "лис". Это была черная суббота английского футбола. Взрыв самолета владельца Лестера, потеря сознания легендарного Глена Ходдла, смерть пожилого фаната Борнмута, который вместе с сыном пришел на матч против Вулверхэмптона, но так и не успел посмотреть победу своей команды.

Вертолет владельца Лестера разбился у домашнего стадиона клуба – все детали

В результате авиакатастрофы погибли все 5 человек, которые летели воздушным судном. На борту вертолета находился босс Лестера Вишай Шривадданапрабха (он приобрел клуб за почти 40 млн фунтов и привел к сенсационному титулу чемпионов Англии-2016), его правая рука Кавепорн Пунпаре и вице-мисс Таиланда-2005 Нусара Сукнамай. А еще двое пилотов: Изабелла Роза Лехович и Эрик Сваффер.

Пока до конца не ясно, что стало причиной взрыва. Свидетели говорят, что двигатели вертолета начали плохо работать, после чего вообще остановились. Для итальянских вертолетов марки AW169 (компания Leonardo SpA) это первый подобный случай в истории.

Английские СМИ величают Сваффера настоящим героем. Главный пилот вертолета сделал мужественный шаг в полете, который стал последним для него и его возлюбленной. Польская помощница пилота в этот вечер была не на работе, а простым пассажиром...

"Я услышал звук вертолета, исходя из стадиона. В какой-то момент я подумал, какая же это невероятная машина. Пошел дальше, ожидая, когда появится над моей головой. Однако вертолет начал странно крутиться. Он продолжал вертеться. Было видно, что вертолет выходит из-под контроля.

Никогда не видел ничего подобного. Не знаю, как пилот сделал это. Мне кажется, что он замедлил ротационное движение, улетая в ту угловую часть паркинга, где не было людей. По моему мнению, он является героем. Как и полицейские, которые первыми оказались на месте аварии. Было бы гораздо хуже, если бы пилот этого не сделал", – рассказал очевидец происшествия, оператор Sky Sports Дэн Кокс.

Другой свидетель подтверждает его слова: "Он спас сотни жизней. Если бы он врезался в стадион или где-то ближе к выходу, кто знает, что случилось бы". После игры в окрестностях стадиона было еще много людей (футболисты, работники, ВИП-гости, журналисты телеканалов), и трагедия могла забрать больше людей, если бы не маневр пилота, который в этот момент находился рядом с любимой женщиной.

Сваффер, как и его девушка, был опытным пилотом. Британец перевозил, в частности, членов королевской семьи и звезд шоу-бизнеса. Он заразил Изабеллу страстью к полетам. Спустя 6 лет после переезда в Англию Лехович собрала деньжат и начала обучение в Степлфорд. Стартовый период длится полгода, но потом вас ждут новые уровни и экзамены, десятки и сотни часов в воздухе.

Ей нравились частные рейсы. Главная причина – непредсказуемость. Невозможно спрогнозировать свои планы на выходные, потому что в любой момент клиент может попросить полететь в Швейцарию, Россию, на Ближний Восток или Сейшелы. "Я могла бы трудоустроиться в обычные авиалинии с нормированным распорядком дня, но это было бы так скучно. Одно из моих любимых путешествий вело из Гонконга через Новую Зеландию, Таити, Бора Бора и Австралию. Не всем везет бывать там в рамках своей ежедневной работы", – говорила пилот, которая позже также стала инструктором и экзаменатором.

Сваффер гордился ее успехами в переполненной мужчинами профессии. "Они были родственными душами, более чем просто пара.

Он – самый опытный и самый универсальный летчик, которого я знал. Ходячая энциклопедия авиационных знаний и чрезвычайно веселый парень", – вспомнил его бывший ученик. Эрик множество средств жертвовал на благотворительность. Отдать одногодичную зарплату на нужды фонда в Индии? Запросто!

"Это почти как постоянные каникулы", – так Сваффер описывал свою жизнь в воздухе вместе с любимым Изабелой. За несколько часов до трагедии он опубликовал фото с Лехович на стадионе после прибытия вертолета на матч. Когда имена жертв еще не были подтверждены, в Фейсбук появилось море комментариев – друзья и близкие надеялись, что они просто посетили матч как болельщики или гости, не желая верить в неотвратимое. Это история, разбивающая сердца. Он спас многочисленные жизни невинных, фактически не имея шансов спасти себя, любимую и своих знаменитых клиентов – ибо просто не смог бы поступить иначе.