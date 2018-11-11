Лестер провів перший домашній матч після загибелі власника клубу – найкращі миттєвості зворушливої церемонії прощання

Лестер перед та після поєдинку 12 туру АПЛ проти Бернлі вшанував пам'ять Вішая Шрівадданапрабха, який загинув в авіакатастрофі біля домашнього стадіону клубу.

Вішай Шрівадданапрабха трагічно загинув 27 жовтня біля домашньої арени Лестера Кінг Пауер. Після поєдинку проти Вест Хема вертоліт з власником Лестера злетів з поля стадіону, проте за декілька секунд впав поблизу арени. На борту перебували 5 осіб, з яких не вижив ніхто.

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Поєдинок проти Бернлі став першим домашнім матчем для Лестера з дня трагедії. Клуб організував зворушливу церемонію прощання із загиблим власником. За кілька днів до гри дві школярки висловили ініціативу провести фанатський марш у кількості 5 тисяч осіб. Ця цифра дуже символічна – саме з коефіцієнтом 5000/1 приймались ставки на перемогу Лестера в АПЛ 2015/16.

Проте у заході взяли участь приблизно 50 тисяч вболівальників, які прошлися за маршрутом чемпіонського параду Лестера дворічної давнини.

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Перед початком поєдинку проти Бернлі всі гравці та персонал Лестера у центральному колі вшанували пам'ять Вішая Шрівадданапрабха. На трибунах стадіону були присутні Найджел Пірсон, Клаудіо Раньєрі та Крейг Шекспір – екс-наставники "лисиць", які працювали в Лестері та були звільнені в час президенства тайця. Клуб підготував спеціальне відео, присвячене пам'яті Вішая.

In loving memory of Vichai Srivaddhanaprabha. pic.twitter.com/kFui3vSo3r — Leicester City (@LCFC) 10 листопада 2018 р.

Після гри на поле Кінг Пауер вийшли сини загиблого Шрівадданапрабха, які разом з гравцями, тренерами та працівниками клубу зробили символічне коло пошани. Скільки було сліз та емоцій – просто не злічити. Як і вчора, так і протягом останніх двох тижнів.

Leicester City’s players, staff, former players and former managers are now on the pitch showing their appreciation for your magnificent support.



Thank you pic.twitter.com/tSncLZUkqe — Leicester City (@LCFC) 10 листопада 2018 р.

Вішай Шрівадданапрабха дійсно був особливим для Лестера. У якому ще сучасному клубі прості вболівальники настільки ж люблять свого президента?

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