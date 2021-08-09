На радары "лис" попал лидер обороны Саутгемптона Вестергор, сообщает talkSPORT.

Лидс и Аталанта готовы побороться за триумфатора Олимпиады

Датчанин должен заменить Фофана, который вылетел минимум на полгода. У Вестергора остался всего год по контракту со "святыми". Саутгемптон попытается заработать на продаже центрбека ориентировочно 15 млн фунтов.

К слову, в сезоне 2020/21 Янник Вестергор провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Ранее им активно интересовался Тоттенхэм.

Лестер выиграл Суперкубок Англии, одержав сенсационную победу над Манчестер Сити