Лестер положил глаз на полуфиналиста Евро-2020 – он заменит травмированного защитника
16:05 - Читати українською
Английский Лестер вынужден выйти на трансферный рынок из-за тяжелой травмы основного центрбека Уэсли Фофана.
На радары "лис" попал лидер обороны Саутгемптона Вестергор, сообщает talkSPORT.
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Датчанин должен заменить Фофана, который вылетел минимум на полгода. У Вестергора остался всего год по контракту со "святыми". Саутгемптон попытается заработать на продаже центрбека ориентировочно 15 млн фунтов.
К слову, в сезоне 2020/21 Янник Вестергор провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Ранее им активно интересовался Тоттенхэм.
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