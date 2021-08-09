Нападающий берлинской Герты Матеус Кунья может уйти на повышение после успешных выступлений в составе сборной Бразилии на Олимпийских играх в Токио.

Форвард попал на радары Лидса и Аталанты, сообщает Star.

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После триумфа Куньи на Олимпиаде-2020 Герта обновила ценник на форварда. Теперь берлинцы желают получить за него 29,5 млн евро. Сама "Старая дама" в январе 2020-го заплатила за бразильца 18 млн в евровалюте РБ Лейпциг.

В сезоне 2020/21 Матеус Кунья провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 8 результативных передач. На Олимпийских играх он сыграл 5 поединков (3 гола, 1 ассист).

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