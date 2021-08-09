На радари "лисиць" потрапив лідер оборони Саутгемптона Вестергор, повідомляє talkSPORT.

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Данець повинен замінити Фофана, який вилетів мінімум на півроку. У Вестергора залишився всього рік за контрактом зі "святими". Саутгемптон намагатиметься заробити на продажі центрбека орієнтовно 15 млн фунтів.

До слова, в сезоні 2020/21 Яннік Вестергор провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. Раніше ним активно цікавився Тоттенхем.

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