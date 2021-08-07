Английский сезон традиционно начался с поединка за Суперкубок Англии, в котором встречаются обладатель Кубка и чемпион страны. На этот раз честь сыграть на Уэмбли выпала Лестеру и Манчестер Сити – для многих футболистов из обеих команд предыдущий сезон закончился на этом же стадионе, в матчах полуфинала и финала Евро-2020.

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"Лисы" прогнозируемо выставили на битву с "горожанами" основной состав, в котором нашлось место новичку Бертрану. От лестерширцев ожидалась схема в три защитника, которая принесла успех в решающих поединках Кубка в прошлом розыгрыше, но Брендан Роджерс выставил формацию 4-2-3-1. Пеп Гвардиола, в свою очередь, выставил полурезерв – в заявку не попали Зинченко, де Брюйне, Эдерсон, Фоден, Стерлинг, Жезус, Стоунз и Ляпорт, а Бернарду Силва остался в запасе. Там же оказался и новичок Грилиш.

Зато в тройке атаки "горожан" вышел дебютант Эдози, а на воротах вышел Штеффен. Пару центрбеков составили Аке и Диаш, левым фулбеком поставили Менди, а в центре поля место получил Палмер – еще один дебютант. Для Гвардиолы матч за Суперкубок явно не был важным.

В начале первого тайма активнее выглядел Лестер, который регулярно загружал мяч в штрафную и даже пробивал по воротам (защитники Сити блокировали эти попытки). Впрочем, дебютный голевой момент во встрече создали "горожане" – это Марез на 7-й минуте пробил со штрафного под перекладину, заставив Шмейхеля выполнить крутой сейв. На содержание встречи этот эпизод, однако, не повлиял. До 30-х минут "лисы" владели мячом 58% игрового времени, чаще обостряя игру.

В середине первого тайма подопечные Брендана Роджерса были очень близки к взятию ворот Сити. Так, на 17-й минуте бдительность Штеффена ударом с дистанции проверил Варди (голкипер парировал), а на 23-й лестерширцы раскатали шикарную атаку: Перрейра получил диагональ на правый фланг, сбросил мяч Тилемансу, а Юри отдал передачу на линию вратарской – Перес замкнул в касание, но Штеффен поймал мяч! Через минуту Варди выстрелил метров с 10-ти после заблокированного удара Барнса, однако Штеффен и здесь выручил "горожан". Кроме того, Джейми несколько раз мог вырваться один на один – только удачная позиционная игра Аке спасала чемпиона от катастрофы.

У Манчестер Сити за этот период можно вспомнить только несколько контрвыпадов без завершения и выстрел Мареза с правого угла штрафной над перекладиной. Кроме того, на 28-й минуте дебютным голом мог отметиться Эдози, который получил передачу на дальнюю штангу и пробил с лету – мяч, однако, срезался с ноги. После этого игра постепенно успокоилась, а темп встречи упал.

В последние 10 минут встречи казалось, что все ожидают свистка на перерыв, однако Лестер на 45-й минуте едва не открыл счет! Барнс получил передачу на левый край штрафной от Мэддисона и шикарно прострелил на Варди, а тот замкнул в противоход голкиперу метров с шести – впрочем, Штеффен немного задел мяч, переведя его в штангу. В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Второй тайм не порадовал высокими скоростями, однако моменты возникали неплохие. В частности, на 55-й минуте "горожане" могли выйти вперед вследствие подачи с углового и суеты в штрафной – Гюндоган получил отскок и пробил метров с 15-ти, но получилось слишком высоко. Лестер огрызнулся своим угловым на 60-й, после которого Мэддисон выстрелил с дистанции (мимо ближней "шестерки), а Сити практически сразу ответил рывком Мареза к воротам и ударом с линии штрафной – мяч просвистел рядом с левой девяткой! Болельщики" лис ", однако, вообще не нервничали, а один из них прямо посреди матча вышел с трибун, чтобы сделать селфи с Мэддисоном.

Середину второго тайма оба тренера использовали на ротацию состава. Пеп Гвардиола на 65-й минуте бросил в бой Родри и Грилиша (Гюндоган и Эдози пошли отдыхать), а Брендан Роджерс на 71-й провел сразу четыре перестановки – Переса, Варди, Тилеманса и Мэддисона заменили Олбрайтон, Дакка, Сумаре и Дьюсбери-Холл . Гвардиола парировал двойной заменой, выпустив Найта и Бернарду Силву вместо Торреса и Палмера, а "лестерширцы" практически сразу освежили игру Томасом и Ихеаначо (Бертран и Барнс сели в запас).

Вследствие пауз на эти замены темп матча окончательно упал, а моментов почти не было. Единственную реальную возможность открыть счет имел Барнс, который сместился на угол штрафной и закрутил мяч мимо дальней штанги, однако Штеффен, похоже, все контролировал. Тем не менее, постепенно стало заметно, что Манчестер Сити перехватил инициативу. Лестер начал "садиться".

В эндшпиле встречи Сити давил, но реально обострить игру подопечным Пепа не удавалось. "Лисы" же, разбегавшись после замен, неожиданно начали разрывать чемпиона на контратаках. Дважды они завершились выходами один на один – на 84-й минуте его провел Ихеаначо (Штеффен опередил Келечи в последний момент), а на 87-й Дака вырвался один на один после отскока. Штеффен спас и здесь, но арбитр сразу свистнул фол – в предыдущем эпизоде ​​Аке сбил Ихеаначо (Келечи перед этим обокрал Натана). Пенальти!

Шокированные "горожане" пытались спорить с Полом Тирни, но тот не стал менять решение. Ихеаначо же точным выстрелом с "отметки" на 89-й минуте вывел Лестер вперед – 1:0!

У Манчестер Сити осталось всего четыре минуты компенсированного времени, чтобы спастись от поражения и перевести игру в серию пенальти, однако подопечные Брендана Роджерса уверенно засушили игру. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу "лис". Лестер выиграл второй Суперкубок в своей истории!

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