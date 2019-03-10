Леонов: Арсенал-Киев не будет играть на ничью в матче с Динамо

Новый тренер Арсенала-Киев Игорь Леонов поделился ожиданиями накануне матча 21-го тура УПЛ против Динамо.

"У нас не сыграют пятеро арендованных футболистов Динамо, плюс двое дисквалифицированных. Мне их заменить практически невозможно. Но попробуем выкрутиться из этой ситуации.

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Динамовцы, наверное, захотят реабилитироваться перед своими болельщиками после поражения в Лиге Европы. Да, Челси показал, что он превосходит классом, но в Динамо выступает много будущих звезд украинского футбола. Думаю, опыта киевлянам как раз и не хватило.

Я в Арсенале-Киев не проработал еще и двух месяцев, поэтому мне пока трудно давать оценку. Но точно могу сказать, что по отношению к работе, у меня ни к одному из подопечных претензий нет. Если игрок понимает тренера и наоборот, то это уже полдела. У нас сейчас полная гармония.

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Немало команд чемпионата устроила бы ничья в игре с Динамо на выезде. Но могу точно сказать, что Арсенал-Киев не будет играть на ничью. Мы постараемся показать тот футбол, который будет у нас в плане", – цитирует Леонова Zbirna.com.