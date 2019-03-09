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Коновалов уверен в победе Динамо в дерби

14:08 24 Читати українською
Коновалов уверен в победе Динамо в дерби
Сергей Коновалов / фото из соцсетей

Бывший полузащитник сборной Украины и ряда отечественных клубов Сергей Коновалов поделился ожиданиями от поединка 21-го тура УПЛ между киевским Динамо и Арсеналом-Киев.

 

"Счет будет 2:0. Считаю, даже тяжелый выезд в Лондон на матч с Челси не помешает Динамо победить в дерби.

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Встретятся вторая и последняя команды турнирной таблицы. Я даже не представляю, за счет чего "канониры" могут зацепиться за очки", – заявил Коновалов в комментарии Команде №1.

Отметим, что матч Динамо – Арсенал-Киев состоится в воскресенье, 10 марта. Начало встречи на НСК Олимпийский в 17:00.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Арсенал-Киев Арсенал-Киев Арсенал-Киев Сергей Коновалов
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