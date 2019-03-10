Леонов: Арсенал-Київ не буде грати на нічию в матчі з Динамо

Новий тренер Арсенала-Київ Ігор Леонов поділився очікуваннями напередодні матчу 21-го туру УПЛ проти Динамо.

"У нас не зіграють п'ятеро орендованих футболістів Динамо, плюс двоє дискваліфікованих. Мені їх кимось замінити практично неможливо. Але спробуємо викрутитися з цієї ситуації.

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Динамівці, напевно, захочуть реабілітуватися перед своїми вболівальниками після поразки в Лізі Європи. Так, Челсі показав, що він переважає класом, але у Динамо виступає багато майбутніх зірок українського футболу. Думаю, досвіду киянам якраз і не вистачило.

Я в Арсеналі-Київ не пропрацював ще й двох місяців, тому мені поки важко давати оцінку. Але точно можу сказати, що по відношенню до роботи, у мене ні до одного з підопічних претензій немає. Якщо гравець розуміє тренера і навпаки, то це вже півсправи. У нас зараз повна гармонія.

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Чимало команд чемпіонату влаштувала б нічия в грі з Динамо на виїзді. Але можу точно сказати, що Арсенал-Київ не буде грати на нічию. Ми постараємося показати той футбол, який буде у нас в плані", – цитує Леонова Zbirna.com.