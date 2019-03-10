Динамо – Арсенал-Киев: анонс матча УПЛ

Динамо принимает Арсенал-Киев в рамках 21-го тура УПЛ. Анонс и прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Динамо – Арсенал-Киев

10 марта, 17:00, Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Телетрансляция на телеканале "2+2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Перед матчем против Челси Александр Хацкевич пошутил, что у Динамо будет английская неделя, ведь на выходных нужно играть против Арсенала. Еврокубковая часть этой недели провалена, поэтому нужно реабилитироваться в чемпионате – и желательно с крупным счётом. Поединок против "канониров" особенно важен для Назария Русина, которому повезло в ближайшие два месяца остаться практически безальтернативным форвардом "бело-синих", но вряд ли он будет единственным резервистом в дерби. В игре против аутсайдера Александр Хацкевич точно проведёт ротацию.

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Впрочем, совсем забрасывать шапками Арсенал-Киев не следует. Предыдущая встреча против проблемного новичка заставила динамовцев держать счет 0:1 вдевятером и без тренера, которого также удалили. Правда, тогда "бело-синим" отменили чистый гол, но и Гринь мог забивать – спасла перекладина. Сегодня Сергея уже нет в команде (как и большинства исполнителей с той зимы), но "канониры", похоже, всё ещё могут удивить – в прошлом туре они переиграли Олимпик (0:1). В конце концов, дерби всегда остаётся дерби, поэтому к Арсеналу-Киев нужно отнестись с некоторым уважением.

Статистика противостояния Динамо против Арсенала-Киев

Всего: 41 матч, 36 побед Динамо, 5 ничьих, 0 побед Арсенала-Киев. Разница мячей – 91:18.

В Премьер-лиге: 38 матчей (+33, =5, -0, 85:16)

Динамо этом матче не может рассчитывать на Франа Соля и Артёма Беседина – испанец сломал ключицу и вылетел на два месяца, а украинец будет восстанавливаться минимум полтора. Кроме того, повреждение залечивает Иосип Пиварич, но вернулись к тренировкам Тамаш Кадар и Микель Дуелунд. В конце концов, снова имеет возможность сыграть Беньямин Вербич, отбывший дисквалификацию за перебор жёлтых карточек.

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У Арсенала-Киев список отстранённых массивный. "Канониры" не смогут заявить арендованных у Динамо футболистов – в частности, Владислава Дубинчака, Александра Османа, Павла Ориховского и Владислава Алексеева. Кроме того, из-за дисквалификаций не выйдут на поле Дмитрий Башлай и Сергей Вакуленко.

"Изюминки" матча:

– Арсенал с 26 сентября 2010 года не может "размочить" ворота Динамо в течение 633-х (!) минут.

– Общая голевая серия Динамо в ворота Арсенала началась еще в 2005 году и продолжается 18 игр (забито 40 мячей).

– "Канониры" могут пропустить 400-й гостевой гол в УПЛ (ещё 3 мяча).

Ориентировочные составы на матч Динамо – Арсенал-Киев

Динамо: Бущан – Кендзёра, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук, Буяльский – Цитаишвили, Че Че, Вербич – Русин

Арсенал-Киев: Пидкивка – Жичиков, Сагуткин, Карась, Семенюк – Домбровский, Танковский – Кадимян, Калитвинцев, Вакулко – Мезу

Прогноз Футбол 24 – 3:0

Динамовцам нужна реабилитация за Челси, поэтому футболисты в "бело-синих" футболках "будут нестись вперёд. Удержать напор киевлян без костяка основы Арсеналу-Киев сейчас не под силу, поэтому можно даже ожидать разгрома.